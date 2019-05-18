Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по ДамаскуiReactor вчера в 22:30
По предварительной информации, ракетная атака осуществлялась со стороны спорной территории Голанских высот. По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
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В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
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Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
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В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
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