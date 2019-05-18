Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по ДамаскуiReactor вчера в 22:30

По предварительной информации, ракетная атака осуществлялась со стороны спорной территории Голанских высот. По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
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Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

РБК04:17

Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска

Российская газета04:09

Новое видео ударов по Дамаску появилось в Сети

РЕН ТВ00:04

Появилось видео отражения сирийскими ПВО удара по Дамаску

Взгляд.ру03:50

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

РИА Новостивчера в 19:50

Видео ударов по Дамаску опубликовано в Сети

ФАНвчера в 17:15

СМИ: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска со стороны Голанских высот

ТАССвчера в 16:12
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Обновлено в 05:37
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