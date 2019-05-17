Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по ДамаскуРоссийская газета 15:52
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая. Об этом сообщает агентство SANA, которое опубликовало видеоролик со вспышкой в небе и звуками, похожими на взрывы.
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Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Общество
Eurasia Review (США): российский закон о защите чувств верующих оказался не так ужасен, как многие опасались (Eurasia Review)
Несмотря на широко распространенные ожидания, поправки, принятые в 2013 году и вводящие уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, не послужили поводом для возбуждения огромного количества дел и не стали репрессивным инструментом, следует из первого исследования случаев применения этого закона.
Обновлено в 19:06
Наука
Шумное дыхание бульдогов объяснили генной мутацией
Британские учёные объяснили причину проблем с дыханием у собак таких пород, как бульдоги, терьеры, пекинесы, боксёры и ряд других.
Обновлено в 07:12
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Баскетбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Авто
В Японии стартовали продажи новой Toyota Supra
В Японии стартовали продажи нового поколения спорткупе Toyota Supra серии А90.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на складе
Ранее в МЧС сообщили о пожаре площадью 1,7 тыс. кв. м. на складе, расположенном на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено в 19:14
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Общество
Конференция «Безопасный труд» прошла на Вернинском ГОКе
Руководство компании "Полюс Вернинское", отвечающее за производство, охрану труда, промышленную безопасность, юридическое сопровождение, управление персоналом и операционную эффективность приняли участие в конференции "Безопасный труд".
Обновлено в 05:35
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Авто
В России до конца года появится обновленная Lada Vesta FL
В конце зимы текущего года стало известно о то, что в Научно-техническом центре отечественного предприятия уже подготовлено четыре экземпляра модели.
Обновлено в 02:30
Происшествия
МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100
В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.
Обновлено в 15:57
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Футбол
Федерация футбола Азербайджана пообещала Мхитаряну безопасность
Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заявил, что армянскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну будет гарантирована безопасность во время пребывания в Баку, где пройдет финал Лиги Европы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Сразу шесть оппозиционных партий японского парламента намерены потребовать отставки депутата нижней палаты Ходаки Маруямы за "милитаристские" рассуждения о Курильских островах.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Все началось с выхода в Финский залив: в РФ празднуют День Балтфлота
Малым флотом в 30 шлюпок командовал Петр I. Все участники знаменитого события получили медали, на которых была выгравирована надпись «Небываемое бывает», а Россия получила в свои владения выход в Финский залив.
Обновлено в 18:17