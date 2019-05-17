Сирийские силы ПВО отразили удар по ДамаскуРоссийская газета 15:52

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая. Об этом сообщает агентство SANA, которое опубликовало видеоролик со вспышкой в небе и звуками, похожими на взрывы.

Авто BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Происшествия Пожар на территории бывшего хлебозавода в Таганроге ликвидировали Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, произошедший на территории бывшего хлебозавода в городе Таганроге Ростовской области.

Единоборства Атлетическая комиссия повторно рассмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова Как сообщает ESPN, на следующей неделе состоится заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), на котором будет повторно рассмотрены дела Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

Политика Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.

Политика Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Происшествия «Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Политика СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».

Спорт Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Теннис Федерер снялся с четвертьфинала турнира в Риме из-за травмы Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP.

Технологии AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток» Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.

Футбол Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря Шведский нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию за то, что схватил голкипера "Нью-Йорк Сити" Шона Джонсона за горло.

Политика Коломойский объяснил возвращение на Украину По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Энергетика «Газпром» открыл два месторождения на Ямале В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.

Экономика Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.

Политика Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Экономика АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".

Происшествия Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.

Здоровье Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.