Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по ДамаскуРоссийская газета вчера в 15:52
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая. Об этом сообщает агентство SANA, которое опубликовало видеоролик со вспышкой в небе и звуками, похожими на взрывы.
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Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»
Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Кино
Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в новом фильме
Роберт Паттинсон оказался одним из основных кандидатов на роль Бэтмена в очередном фильме о супергерое, который будет снимать Мэтт Ривз.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Венесуэльские военные предупредили США, что ждут их с оружием в руках
Венесуэльские военные прошли «маршем верности» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и предупредили американцев, что ждут «маленького гринго» с оружием в руках.
Обновлено в 00:25
Здоровье
Могут ли волгоградцы оформить инвалидность без документов из поликлиники
Чтобы попасть на специальную комиссию, которая установит группу инвалидности, необходимо направление от медицинского учреждения по стандартной форме 088 / у-06.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено вчера в 03:19
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Кино
Подсчитаны убытки США от выхода финала «Игры престолов»
Обновлено в 00:05
Общество
Жители Крыма вспоминают жертв депортации
Траурные мероприятия, посвященные 75-летию депортации народов Крыма, пройдут сегодня во всех во всех муниципальных образованиях республики.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
Соотечественники предлагают создать должность депутата, который бы представлял их интересы, сообщил журналистам председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков по итогам региональной конференции российских соотечественников, прошедшей в Аргентине.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 млрд рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян назвала имя новорожденного сына
Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.
Обновлено вчера в 18:58
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Минобороны опубликовало эпичное видео ко Дню Балтийского флота
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
Названы симптомы по определению заболевания печени
Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Челябинский проект «Аэрокосмос» получил поддержку китайцев
На выставке «Шелковый путь», которая недавно проходила в китайском городе Сиань, авторам проекта удалось привлечь внимание китайских инвесторов – компании One Spase.
Обновлено вчера в 08:41