Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны ЛиванаКоммерсантъ 18:59
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама. Ракета была выпущена Ливаном, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник.
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