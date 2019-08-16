Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны ЛиванаКоммерсантъ вчера в 18:59
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама. Ракета была выпущена с территории Ливана, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник.
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