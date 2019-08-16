Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама. Ракета была выпущена с территории Ливана, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник.

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия В Омске мальчик провалился в яму с кипятком Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.

Происшествия В Кингисеппе развратник показывал девочке гениталии Как стало известно «Мойке78», с заявлением в полицию накануне, 15 августа, обратился отец потерпевшей.

Финансы Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Общество Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе Самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей мира миллиардер Ли Кашин (Ли Цзячэн - кит.) публично призвал прекратить хаос и насилие, спровоцированные массовыми антиправительственными демонстрациями.

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Политика Трамп призвал строить в США больше психбольниц Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Теннис Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Происшествия В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.

Наука Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.

Общество В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса» Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие НМ ЛНР выпустила экстренное сообщение по факту обстрела Лозового Киевские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики в районе села Лозовое.