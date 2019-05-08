Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу ХмеймимВоенное обозрение 11:29
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии опять попытались обстрелять. Боевики группировок "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма", находясь на территории зоны деэскалации, выпустили по базе больше десяти реактивных снарядов РСЗО.
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Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Парад в честь Дня Победы начался в Чите
Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.
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Футбол
Тренер «Аякса» тен Хаг: никого не могу винить в проигрыше «Тоттенхэму»
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его команда заслужила выхода в финал Лиги чемпионов, однако все перевернул мяч полузащитника "Тоттенхэма" Лукаса Моуры, забитый на последних секундах матча.
Обновлено в 20:04
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Обновлено в 08:29
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
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Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
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Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
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Политика
Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка
Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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Армия и оружие
Мадуро избавился от десятков военных из-за попытки госпереворота
Венесуэльский президент Николас Мадуро решил уволить 55 военных из армии страны из-за их причастности к попытке госпереворота.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
В соцсетях считают, что Меган Маркл родила еще две недели назад
Пользователи соцсетей предполагают, что первенец герцогини Эссекской Меган Маркл и принца Гарри родился не 6 мая, как это было объявлено официально, а несколько недель тому назад.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Технологии
Соцсети и стриминговые сервисы отвлекли британцев от секса
«В цифровую эпоху существует больше отвлекающих стимулов, которые могут занять ваше свободное время», — заявил Веллингс, назвав среди главных помех близости смартфоны, стриминговый сервис Netflix и социальные сети.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Иркутск накрыло пеплом и дымом от пожаров
К 10 часам вечера город Иркутск полностью накрыло дымом. Местные жители говорят, что по улицам даже летает пепел.
Обновлено в 12:15
Политика
Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера
Бразильский суд принял решение о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, который подозревается в коррупции.
Обновлено в 19:31
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Спорт
Горнолыжница из Гаити планирует принять участие в Олимпиаде-2022
Горнолыжница из Гаити Селин Марти планирует принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Обновлено в 15:25
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Футбол
Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»
Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
Обновлено в 13:46
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07