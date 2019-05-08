Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу ХмеймимГазета.Ru вчера в 01:40

В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает ТАСС.
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