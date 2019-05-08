Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу ХмеймимГазета.Ru вчера в 01:40
В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает ТАСС.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 12:57
Гаджеты
DRAMeXchange: к концу года SSD на 512 подешевеют до 50 долларов и больше
В результате проникновение SSD на PC до конца года составит 60–65 %. В целом же, по данным аналитиков, снижение цен продолжится.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота»
В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».
Обновлено в 02:35
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Авто
Классический BMW получит мощный мотор V10
Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Кино
В Тверской области завершился фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»
8 мая в Тверском областном Доме народного творчества прошла торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Обновлено в 08:10
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Общество
Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро
Обновлено в 14:01
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Общество
Власти Сицилии выставили на продажу 100 домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти продают около сотни домов за один евро.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Хоккей
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Единоборства
Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
Обновлено в 12:48
Гаджеты
Google представила смарт-дисплей Nest Hub Max
Например, смарт-дисплей Home Hub отныне называется Nest Hub.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Кино
Часики тикают: Вышел первый тизер-трейлер сериала «Хранители»
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Политика
Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
Обновлено в 14:49
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25