Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу ХмеймимГазета.Ru 01:40

В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает ТАСС.
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