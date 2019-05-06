Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу ХмеймимГазета.Ru 01:40
В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей
Михеев покинул «Авангард», но обещал привезти в Омск Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Крупнейший производитель яиц в России оказался на грани банкротства
История вопроса К началу 2010-х годов упомянутый кондопожский хлебокомбинат был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки в Северо-Западном регионе.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Общество
Власти обяжут освобождаемых по УДО возмещать расходы на адвокатов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет осужденных при условно-досрочном освобождении (УДО) возмещать государству процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, включая оплату адвокатов за оказание ими юридической помощи по назначению дознавателя, следователя или суда.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Авто
Выпуск кроссовера Haval H2 хотят наладить в России
Обновлено в 01:54
Происшествия
Автомобиль въехал в людей на Невском проспекте
Уточняется, что водитель Daewoo Matiz около дома 66 на Невском проспекте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
«Абрамовичу я бы поверил. Слово Мамута не принял». Большое интервью бывшего хозяина «Лужников» Владимира Алешина
Блаттер, Юханссон, Самаранч — все высокие делегации потом искренне удивлялись, никто не мог поверить, что такой объем можно поднять за короткий срок.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие бренды акустических систем
Роскачество провело исследование акустических систем.
Обновлено в 02:27
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
По данным газеты «Коммерсант», проект нового ГОСТа предусматривает, что дорожные работы смогут проводить в мороз, в снег и дождь.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Неразвитые крылья наземных динозавров покачивались при беге
Существует три основные гипотезы: «древесная», согласно которой предки птиц сначала научились планировать с деревьев; «наземная», согласно которой небольшие ловкие динозавры стали использовать перья для поднятия в воздух; «бег с помощью крыльев», заключающийся в том, что крылья улучшали контакт животных с поверхностью и позволяли набирать им большую скорость при беге.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Новоуренгойцы жалуются на полностью затопленные дворы
Жители Нового Уренгоя сообщают о дворах, полностью затопленных талыми водами.
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье
Перечень хронических заболеваний расширен в России
Перечень хронических неинфекционных заболеваний будет расширен в России, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено вчера в 01:15
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Опубликован полный список пассажиров сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:22