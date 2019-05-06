Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия вчера в 13:56
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге
Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
ЖКХ
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов
Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Происшествия
«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено вчера в 08:33
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Общество
Стало известно, когда стартует производство VRT500 в Бурятии
Напомним, весной прошлого года отечественный холдинг «Вертолеты России» (входит в корпорацию Ростех) в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 впервые презентовал широкой аудитории легкий многоцелевой вертолет VRT500, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии» в сотрудничестве с международной группой инженеров.
Обновлено в 00:54
Общество
Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России
Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено вчера в 15:29