Сирийские ПВО сбили ракеты к югу от ДамаскаВестник Кавказа 04:16

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили сегодня утром атаку "противника". Как отмечается, сирийские военные сбили ракеты противника к югу от Дамаска. На данный момент не сообщается, кто именно запустил ракеты по территории САР, передает РИА Новости.

Сирийские ПВО сбили ракеты к югу от Дамаска

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