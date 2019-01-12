Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ракеты к югу от ДамаскаВестник Кавказа 04:16
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили сегодня утром атаку "противника". Как отмечается, сирийские военные сбили ракеты противника к югу от Дамаска. На данный момент не сообщается, кто именно запустил ракеты по территории САР, передает РИА Новости.
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
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Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг
Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.
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В детстве хотел бросить футбол Мохаммед родился и вырос в небольшой деревушке Нагриг между Александрией и Каиром.
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Здоровье
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Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
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