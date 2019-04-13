Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракетыREGNUM 21:37
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA. Не все ракеты удалось сбить: в результате атаки трое сирийских военных получили ранения, уничтожен ряд строений.
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Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Министерство обороны Украины вводит новую медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится медаль "За ранение".
Обновлено в 13:30
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Хоккей
Плей-офф НХЛ: «Коламбус» решил поспорить с потенциальным чемпионом
Состоявшаяся 11 апреля по московскому времени игра плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвала настоящий фурор.
Обновлено в 07:52
Космос
Духи с ароматом открытого космоса выпустили в США
Обновлено в 22:46
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
Поклонники Ирины Аллегровой устроили в соцсетях перепалку после ее выступления в Краснодаре.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в здание суда
Вчерашнее заседание на некоторое время было прервано из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании суда: все находившиеся в здании были эвакуированы, но после проверки сотрудниками полиции с собаками бомбы обнаружено не было, и заседание возобновилось.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Обновлено в 08:35
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам
«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено в 19:06
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Общество
Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено в 20:38
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Футбол
Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане
Обновлено в 18:06