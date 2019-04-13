Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракетыREGNUM 21:37

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA. Не все ракеты удалось сбить: в результате атаки трое сирийских военных получили ранения, уничтожен ряд строений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ узнали о перехвате сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама

РБК21:51

СМИ: сирийские ПВО перехватили несколько ракет Израиля в провинции Хама

ТАСС20:44

Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии

Газета.Ru22:00

Видео: сирийские ПВО перехватили израильские ракеты на своей территории

РЕН ТВ21:53

САНА: ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям армии САР в провинции Хама

Коммерсантъ21:35

СМИ: трое сирийских военных пострадали при ударах ВВС Израиля

РИА Новости21:33

SANA: при ударах Израиля по Сирии пострадали трое военных

RT на русском21:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Министерство обороны Украины вводит новую медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится медаль "За ранение".
Обновлено в 13:30
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Хоккей

Плей-офф НХЛ: «Коламбус» решил поспорить с потенциальным чемпионом

Состоявшаяся 11 апреля по московскому времени игра плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвала настоящий фурор.
Обновлено в 07:52
Космос

Духи с ароматом открытого космоса выпустили в США

Обновлено в 22:46
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Небольшой самолет упал на школьное бейсбольное поле в США

Обновлено в 22:12
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

Поклонники Ирины Аллегровой устроили в соцсетях перепалку после ее выступления в Краснодаре.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в здание суда

Вчерашнее заседание на некоторое время было прервано из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании суда: все находившиеся в здании были эвакуированы, но после проверки сотрудниками полиции с собаками бомбы обнаружено не было, и заседание возобновилось.
Обновлено в 04:31
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Обновлено в 08:35
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам

«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено в 19:06
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Общество

Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено в 20:38
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Футбол

Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:58
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено в 08:56
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане

Обновлено в 18:06
Главное