Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракетыREGNUM 21:37

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA. Не все ракеты удалось сбить: в результате атаки трое сирийских военных получили ранения, уничтожен ряд строений.
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ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы

Газета.Ru20:28

САНА: ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям армии САР в провинции Хама

Коммерсантъ21:35

СМИ: сирийские ПВО перехватили несколько ракет в провинции Хама

ТАСС20:44

СМИ: трое сирийских военных пострадали при ударах ВВС Израиля

РИА Новости21:33

СМИ узнали о перехвате сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама

РБК21:51

SANA: при ударах Израиля по Сирии пострадали трое военных

RT на русском21:26

Сирийские ПВО перехватили ракеты в провинции Хама

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
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