Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракетыREGNUM вчера в 21:37

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA. Не все ракеты удалось сбить: в результате атаки трое сирийских военных получили ранения, уничтожен ряд строений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

РИА Новостивчера в 23:58

СМИ узнали о перехвате сирийскими ПВО израильских ракет в провинции Хама

РБКвчера в 21:51

СМИ: сирийские ПВО перехватили несколько ракет Израиля в провинции Хама

ТАССвчера в 20:44

Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии

Газета.Ruвчера в 22:00

Видео: сирийские ПВО перехватили израильские ракеты на своей территории

РЕН ТВвчера в 21:53

САНА: ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям армии САР в провинции Хама

Коммерсантъвчера в 21:35

SANA: при ударах Израиля по Сирии пострадали трое военных

RT на русскомвчера в 21:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:07, Ашберн
Космос

Российские ученые нашли признаки жизни на Венере

Обновлено вчера в 10:01
Политика

Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа

Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

Обновлено вчера в 14:29
Единоборства

Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено вчера в 03:48
Игры

Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу

Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года

В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
Обновлено в 00:03
Происшествия

Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины

Обновлено вчера в 13:28
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика

Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам

«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
Обновлено в 00:20
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год

Обновлено вчера в 07:13
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол

«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»

Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
Обновлено в 00:39
Политика

Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Автоспорт

Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й

Обновлено в 00:15
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве

Обновлено вчера в 19:22
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено вчера в 08:56
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное