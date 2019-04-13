Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракетыREGNUM вчера в 21:37
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA. Не все ракеты удалось сбить: в результате атаки трое сирийских военных получили ранения, уничтожен ряд строений.
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Космос
Российские ученые нашли признаки жизни на Венере
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа
Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
Обновлено вчера в 14:29
Единоборства
Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе
Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено вчера в 03:48
Игры
Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу
Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года
В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
Обновлено в 00:03
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Обновлено вчера в 13:28
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам
«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР
Речь идет о десятках файлов, содержащих личную информацию нескольких тысячах сотрудников полиции и ФБР: имена, личные и служебные адреса электронной почты, названий должностей, телефонные номера домашние адреса, пишет Techcrunch.
Обновлено в 00:20
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»
Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
Обновлено в 00:39
Политика
Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Автоспорт
Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й
Обновлено в 00:15
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0
"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16