Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракетыREGNUM вчера в 21:37
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA. Не все ракеты удалось сбить: в результате атаки трое сирийских военных получили ранения, уничтожен ряд строений.
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Армия и оружие
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