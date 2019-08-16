Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории ЛиванаИзвестия вчера в 21:45
Сирийские комплексы ПВО успешно отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в западной провинции Хама. Как сообщает в пятницу, 16 августа, агентство SANA со ссылкой на источник, ракета была запущена с северных территорий Ливана.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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