Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные удары ИзраиляПолитика Сегодня вчера в 20:07
Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля. По информации канала Ikhbariya, израильские ракеты обстреляли холм Телль аль-Хара в южной провинции Дераа. Отмечается, что в результате атаки был нанесен только материальный ущерб.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Политика
Рябков не обсуждал с Томпсон встречу Путина и Трампа в Осаке
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсонс возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.
Обновлено в 09:46
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
Воры ограбили дома Зидана и Иско
Дома главного тренера мадрдского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника Иско были ограблены.
Обновлено в 11:41
Политика
Продление «крымских санкций» согласовано постпредами стран Евросоюза
Решение о продлении пакета ограничительных мер по Крыму и Севастополю согласовано подготовительным комитетом постпредов стран Евросоюза и направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Обновлено в 06:14
Политика
Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции
Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.
Обновлено вчера в 16:03
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Выбирая партнера для романтических отношений, люди учитывают накопленный опыт и отдают предпочтение тем, кто своими чертами характера напоминает им бывших.
Обновлено в 03:33
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Микелла Абрамова сняла дебютный клип с Ержаном Максимом
Юная певица объединилась с 12-летним Ержаном Максимом, чтобы записать дебютную песню «Эта любовь».
Обновлено в 09:14