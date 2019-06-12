Сирийские ПВО отразили ракетные удары ИзраиляПолитика Сегодня вчера в 20:07

Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля. По информации канала Ikhbariya, израильские ракеты обстреляли холм Телль аль-Хара в южной провинции Дераа. Отмечается, что в результате атаки был нанесен только материальный ущерб.

Политика Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Политика Рябков не обсуждал с Томпсон встречу Путина и Трампа в Осаке Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсонс возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

Происшествия Znak.com нашел понятых из дела Голунова Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.

Финансы Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Политика Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму «На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.

Происшествия Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Футбол Воры ограбили дома Зидана и Иско Дома главного тренера мадрдского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника Иско были ограблены.

Политика Продление «крымских санкций» согласовано постпредами стран Евросоюза Решение о продлении пакета ограничительных мер по Крыму и Севастополю согласовано подготовительным комитетом постпредов стран Евросоюза и направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.

Политика Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.

Политика Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Экономика Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю «Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.

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Авто Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.

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Игры Opera выпустила игровой браузер для геймеров Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.