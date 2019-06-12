Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку ИзраиляREGNUM вчера в 21:18
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Израиля и сбили несколько ракет, передает государственное телевидение Сирии. Сообщается, что Израиль выпустил несколько ракет в направлении холма Тель аль-Хара в провинции Дераа.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Культура
Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты
Материнские платы ASUS на базе AMD X570 будут заметно дороже своих предшественниц
Ресурс TechPowerUp получил от надёжного источника с Тайваня прайс-лист с рекомендованными ценами в долларах США некоторых готовящихся материнских плат ASUS на базе X570.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено вчера в 06:11
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Здоровье
Названы 3 неожиданные причины развития диабета
Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Обновлено вчера в 13:15
Транспорт
Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера
К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
Обновлено вчера в 20:12
Гаджеты
Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»
В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено вчера в 02:10
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Обновлено в 00:36
Происшествия
Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию
Обновлено вчера в 00:33
Общество
Как стать счастливым: 10 советов от экспертов (Aftonbladet, Швеция) (Aftonbladet)
«Как и ожидалось, поначалу выигравшие были очень счастливы, но год спустя они привыкли и стали чувствовать себя примерно так же, как до выигрыша», — говорит Филип Форс, занимающийся изучением субъективного ощущения благополучия — или счастья, говоря популярным языком.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор
Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Российские военные передали гумпомощь жителям Хамы
Сотрудники российского ЦПВС в Сирии организовали передачу гуманитарной помощи жителям деревни Кафр-Акид, располагающейся в провинции Хама, сообщил Федеральному агентству новостей представитель Центра — Сергей Бондарев.
Обновлено в 01:39
Спорт
Волейболистки России победили Южную Корею в матче Лиги наций
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики
На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено вчера в 07:06
Кино
Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер
Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер, который пройдет с 12 по 20 октября в Лионе.
Обновлено в 02:38