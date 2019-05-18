Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел ДамаскаLenta.ru 02:22
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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