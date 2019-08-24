Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили атаку на ДамаскТК Звезда вчера в 17:22

Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.
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RT на русскомвчера в 16:39

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Известиявчера в 16:27

ПВО Сирии отразила атаку в небе над Дамаском

РЕН ТВвчера в 16:52

СМИ: сирийская система ПВО отразила атаку на Дамаск

ТАССвчера в 17:03
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