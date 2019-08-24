Федеральное агентство новостей публикует видео отражения атаки ВВС Израиля системами ПВО Сирии на окраине Дамаска. ФАН сообщает, что агрессивные действия продолжаются до сих пор.

с чего всё началось

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