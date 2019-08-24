Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атакуВести.Ru 17:20

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны. Несколько мощных взрывов раздались над Дамаском около 23 .20.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

СМИ Сирии сообщили о воздушной атаке на Дамаск

Интерфакс17:14

ПВО Сирии отразила атаку в небе над Дамаском

РЕН ТВ16:52

В небе над сирийской столицей прогремели взрывы

Московский Комсомолец16:44

Системы ПВО в Сирии отражают воздушную атаку

RT на русском16:39

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Известия16:27

СМИ: сирийская система ПВО отразила атаку на Дамаск

ТАСС17:03

ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны

РИА Новости17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Общество

Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
Обновлено в 14:05
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию работников угольной промышленности, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 06:22
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Наука

Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

Обновлено вчера в 17:15
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Политика

Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Футбол

Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»

Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Технологии

Почувствуй себя старым: Half-Life 2 исполнилось 15 лет

Обновлено в 17:49
Культура

Петра Мамонова отвезли в реанимацию

Обновлено в 07:37
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
Здоровье

Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования

В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Политика

Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»

Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе место

Обновлено в 16:39
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Авто

В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX

Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Общество

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнят лишь 4 региона

Майские указы президента Путина о повышении зарплат бюджетников выполнят лишь 4 региона России.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

Демонтаж самолета А321 завершился

Обновлено в 10:04
Политика

Гуайдо объявил об усилении давления на правительство Мадуро

Венесуэльская оппозиция намерена усилить нажим на правительство президента Николаса Мадуро, чтобы добиться его ухода.
Обновлено в 16:16
Музыка

Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение

Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты

В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему

Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Музыка

Игорь Крутой исключил возвращение «Новой волны» из Сочи в Юрмалу

Обновлено в 10:25
Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Космос

День рождения операционной системы Linux

Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.
Обновлено в 18:17
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное