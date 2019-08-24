Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атакуВести.Ru 17:20
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны. Несколько мощных взрывов раздались над Дамаском около 23 .20.
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Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию работников угольной промышленности, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 06:22
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено вчера в 17:15
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Футбол
Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Технологии
Почувствуй себя старым: Half-Life 2 исполнилось 15 лет
Обновлено в 17:49
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Обновлено в 07:37
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Общество
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнят лишь 4 региона
Майские указы президента Путина о повышении зарплат бюджетников выполнят лишь 4 региона России.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия
Демонтаж самолета А321 завершился
Обновлено в 10:04
Политика
Гуайдо объявил об усилении давления на правительство Мадуро
Венесуэльская оппозиция намерена усилить нажим на правительство президента Николаса Мадуро, чтобы добиться его ухода.
Обновлено в 16:16
Музыка
Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»
23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты
В КНДР заявили об успешном испытании «новой сверхкрупной» ракеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему
Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Космос
День рождения операционной системы Linux
Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.
Обновлено в 18:17