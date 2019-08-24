Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атакуВести.Ru вчера в 17:20
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны. Несколько мощных взрывов раздались над Дамаском около 23 .20.
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Политика
Порошенко призвал Киев напомнить Западу о «российской угрозе»
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти на встрече мировых лидеров 1 сентября в Польше напомнить им о «российской угрозе».
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.
Обновлено в 01:57
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:22
Общество
В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман»
23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено 23 августа в 04:58
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине.
Обновлено в 00:38
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено 23 августа в 08:44
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе место
Обновлено вчера в 16:39
Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею
Хоккеисты ЦСКА уступили подольскому «Витязю» в матче товарищеского турнира Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 0:5. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт».
Обновлено вчера в 13:18
Кино
Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»
Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Трамп может разрешить Ирану продавать небольшие объёмы нефти
По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств.
Обновлено в 01:41
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 07:57
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.
Обновлено в 01:34
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 03:13
Футбол
Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно.
Обновлено вчера в 16:28
Хоккей
Патрик Марун подписал однолетний контракт с «Тампой»
Нападающий Патрик Марун подписал однолетний контракт с «Тампа-Бэй», сообщает официальный сайт клуба. Форвард заработает 900 тысяч евро.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44