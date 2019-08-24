Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атакуВести.Ru вчера в 17:20

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны. Несколько мощных взрывов раздались над Дамаском около 23 .20.
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Московский Комсомолецвчера в 16:44

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РЕН ТВвчера в 16:52
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«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
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