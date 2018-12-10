Системы ПВО отразили атаку в районе аэропорта столицы страны Дамаска, сообщило гостелевидение Сирии. "Наша ПВО отразила атаку нескольких целей в районе международного аэропорта Дамаска, к югу от города", — передает канал Ikhbariya.

Армия и оружие Армия и оружие Почему на Украине заговорили о разработке ядерного оружия Киев может приступить к созданию собственного ядерного арсенала, не опасаясь международных санкций, уверен бывший представитель украинской миссии при НАТО, генерал-майор Пётр Гаращук.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР рассказали о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетранспортеры.

Армия и оружие Армия и оружие В Северной Осетии открыли парк «Патриот»

Армия и оружие Армия и оружие США собираются модернизировать ядерную боеголовку W78 В американском Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) планируют возобновить программу модернизации термоядерной боеголовки W78.

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

Армия и оружие Армия и оружие Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области Бойцы российской армии отработали нормативы по вождению новых БМП-3 и другой техники, а также провели стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Как уточнили в пресс-службе ТОФ России, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли к индийским берегам для участия в российско-индийских военно-морских учениях «ИНДРА НЭВИ-2018».

Армия и оружие Армия и оружие В России отказались от создания так называемых «управляемых пуль» Два года назад в руководстве Фонда перспективных исследований сообщали о том, что работают над созданием пуль, которые способны корректировать свой полет.

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Экипажи Су-35 уничтожили условного противника в небе над Карелией Экипажи новейших истребителей Су-35 авиационного полка Западного военного округа в Республике Карелия выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба ЗВО.

Армия и оружие Армия и оружие Армия ДНР укрепляет свои позиции на ясиноватском направлении С учётом обстановки и действий противника Армия ДНР продолжает инженерное оборудование своих позиций.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские волонтеры создали багги для ВСУ Ветераны боевых действий на востоке Украины и волонтеры партии «Национальный корпус» разработали военный багги, который в скором времени будут поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие В России открылся крупнейший в мире музей батискафов Единственный в России музей батискафов открылся в Петербурге, кстати он же является и крупнейшим в мире.

Армия и оружие Армия и оружие В «Хезболле» оценили ситуацию на границе с Израилем Ракеты ливанского движения "Хезболла" способны поразить цель в любой части Израиля, заявил в интервью иранской газете "Аль-Вафак" первый заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим.