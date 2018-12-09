Системы ПВО отразили атаку в районе аэропорта столицы страны Дамаска, сообщило гостелевидение Сирии. "Наша ПВО отразила атаку нескольких целей в районе международного аэропорта Дамаска, к югу от города", — передает канал Ikhbariya.

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