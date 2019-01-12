Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки ИзраиляВести.Ru17:12
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку над западными районами Дамаска. Об этом сообщил правительственный телеканал "Сурия". Сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет.
Вести.Ru17:12
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Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Болтон анонсировал новый раунд переговоров с Турцией по Сирии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил 11 января, что переговоры между американскими и турецкими военными по поводу курдов и ситуации в Сирии в целом продолжатся на следующей неделе.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Военным могут разрешить сбивать гражданские самолеты в России
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
России пригрозили объединением Запада и ракетами НАТО в Европе
Трэнерт уверен, что страны Европы не способны защититься от российского ядерного оружия, поэтому им необходимо объединиться с США и не исключать вероятности размещения на своей территории ракет НАТО.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Пентагон может опубликовать новую стратегию ПРО на следующей неделе
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР
Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными грузовика с рабочими предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Госдеп прокомментировал атаку хуситов на авиабазу в Йемене
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в твиттере прокомментировал нападение мятежного движения "Ансар Аллах" на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Турция перебросила к сирийской границе танки и спецназ
По данным агентства, в район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены танки, бронемашины и бойцы сил специальных операций.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В НМ ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Американский десантный корабль покинул акваторию Черного моря
Судно USS Fort McHenry находилось в регионе пять дней. Пройдя через пролив Босфор, корабль покинул Черное море, сообщили турецкие СМИ.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Военные Северного флота начали тренировки на снегоходах
Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приступили к отработке рейдовых действий с применением снегоходов.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Пентагон хочет внедрить искусственный интеллект в системы вооружений
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Генерал ВСУ рассказал, когда Украина будет готова вступить в НАТО
Украина может быть готова к вступлению в НАТО через пять-десять лет.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В Крыму летчики ЧФ тренируются в дождь, снег и сильный ветер
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Можем воевать только на словах: украинский полковник признал, что ВСУ небоеспособны
Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко заявил, что украинские деятели способны начать войну с Россией только на словах.
Обновлено в 15:47