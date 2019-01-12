Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Вести.Ru
17:12

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку над западными районами Дамаска. Об этом сообщил правительственный телеканал "Сурия". Сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет.
Вести.Ru17:12

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Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля

РИА Новости20:06

SANA сообщил об обстреле израильской авиацией окрестностей Дамаска

РБК17:17

SANA сообщило об уничтожении вражеских объектов в небе над Дамаском

Коммерсантъ17:09

СМИ сообщили о воздушной атаке на Дамаск

Интерфакс16:59

СМИ: ВВС Израиля имитировали налеты на южные районы Ливана во время ударов по Сирии

ТАСС18:58

Ракетные удары по пригороду Дамаска нанесла израильская авиация

Российская газета17:43

СМИ сообщили о причастности Израиля к воздушной атаке в Сирии

RT на русском17:23
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
Армия и оружие

США решили отправить военные корабли в Арктику

Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Болтон анонсировал новый раунд переговоров с Турцией по Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил 11 января, что переговоры между американскими и турецкими военными по поводу курдов и ситуации в Сирии в целом продолжатся на следующей неделе.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Военным могут разрешить сбивать гражданские самолеты в России

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

России пригрозили объединением Запада и ракетами НАТО в Европе

Трэнерт уверен, что страны Европы не способны защититься от российского ядерного оружия, поэтому им необходимо объединиться с США и не исключать вероятности размещения на своей территории ракет НАТО.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Пентагон может опубликовать новую стратегию ПРО на следующей неделе

Обновлено в 20:23
Армия и оружие

СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными грузовика с рабочими предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Госдеп прокомментировал атаку хуситов на авиабазу в Йемене

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в твиттере прокомментировал нападение мятежного движения "Ансар Аллах" на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Турция перебросила к сирийской границе танки и спецназ

По данным агентства, в район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены танки, бронемашины и бойцы сил специальных операций.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

В НМ ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения

Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Американский десантный корабль покинул акваторию Черного моря

Судно USS Fort McHenry находилось в регионе пять дней. Пройдя через пролив Босфор, корабль покинул Черное море, сообщили турецкие СМИ.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Военные Северного флота начали тренировки на снегоходах

Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приступили к отработке рейдовых действий с применением снегоходов.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Пентагон хочет внедрить искусственный интеллект в системы вооружений

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина будет готова вступить в НАТО

Украина может быть готова к вступлению в НАТО через пять-десять лет.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

В Крыму летчики ЧФ тренируются в дождь, снег и сильный ветер

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Можем воевать только на словах: украинский полковник признал, что ВСУ небоеспособны

Полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко заявил, что украинские деятели способны начать войну с Россией только на словах.
Обновлено в 15:47
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