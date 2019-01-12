Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку над западными районами Дамаска. Об этом сообщил правительственный телеканал "Сурия". Сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет.

Армия и оружие Армия и оружие США решили отправить военные корабли в Арктику

Армия и оружие Армия и оружие Болтон анонсировал новый раунд переговоров с Турцией по Сирии Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил 11 января, что переговоры между американскими и турецкими военными по поводу курдов и ситуации в Сирии в целом продолжатся на следующей неделе.

Армия и оружие Армия и оружие Военным могут разрешить сбивать гражданские самолеты в России В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.

Армия и оружие Армия и оружие России пригрозили объединением Запада и ракетами НАТО в Европе Трэнерт уверен, что страны Европы не способны защититься от российского ядерного оружия, поэтому им необходимо объединиться с США и не исключать вероятности размещения на своей территории ракет НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон может опубликовать новую стратегию ПРО на следующей неделе

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ возбудил дело по обстрелу мирных жителей ДНР Следователи СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными грузовика с рабочими предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп прокомментировал атаку хуситов на авиабазу в Йемене Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино в твиттере прокомментировал нападение мятежного движения "Ансар Аллах" на авиабазу правительственных сил на юге Йемена.

Армия и оружие Армия и оружие Турция перебросила к сирийской границе танки и спецназ По данным агентства, в район города Яйладагы в провинции Хатай переброшены танки, бронемашины и бойцы сил специальных операций.

Армия и оружие Армия и оружие В НМ ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения.

Армия и оружие Армия и оружие Американский десантный корабль покинул акваторию Черного моря Судно USS Fort McHenry находилось в регионе пять дней. Пройдя через пролив Босфор, корабль покинул Черное море, сообщили турецкие СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Военные Северного флота начали тренировки на снегоходах Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приступили к отработке рейдовых действий с применением снегоходов.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон хочет внедрить искусственный интеллект в системы вооружений

Армия и оружие Армия и оружие Генерал ВСУ рассказал, когда Украина будет готова вступить в НАТО Украина может быть готова к вступлению в НАТО через пять-десять лет.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму летчики ЧФ тренируются в дождь, снег и сильный ветер