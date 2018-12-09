Армия и оружие Армия и оружие Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года

Армия и оружие Армия и оружие Алеппо устраняет последствия войны В настоящее время в 336 населённых пунктах провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Риф Дамаск, Латакия, Хама, Хомс, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра ведутся работы по восстановлению и ремонту 224 водонасосных станций, 195 электроподстанций, 2105 жилых домов, 206 школ, 184 дошкольных и 183 медицинских учреждений.

Армия и оружие Армия и оружие Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР рассказали о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетранспортеры.

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали ВМФ России «зеленым» В настоящее время ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМФ НОАК, фактически является флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах, пишет The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие В Северной Осетии открыли парк «Патриот»

Армия и оружие Армия и оружие Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области Мотострелковая дивизия Южного военного округа испытала новое вооружение на полигоне Кузьминский в Ростовской области.

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

Армия и оружие Армия и оружие США решили модернизировать ядерные боеголовки

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли с визитом в индийский порт После торжественной встречи российских кораблей в индийском порту командование ОБК ТОФ сегодня проведет серию протокольных визитов гражданским и военным властям.

Армия и оружие Армия и оружие В России отказались от создания так называемых «управляемых пуль» Два года назад в руководстве Фонда перспективных исследований сообщали о том, что работают над созданием пуль, которые способны корректировать свой полет.

Армия и оружие Армия и оружие Спецназ ЗВО пройдет курсы выживания в Приэльбрусье Ранее в Приэльбрусье военнослужащие со всей России прошли курсы интенсивной горной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт оценил значимость истребителей Су-35 для ВКС РФ Стало известно, что на этой неделе экипажи новейших российских истребителей Су-35 провели учебно-тренировочные полеты, которые проходили в сложных метеорологических условиях.