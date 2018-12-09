Армия и оружие
Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.
Российская газетавчера в 15:06
Оценить
120 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Армия и оружие
Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
В ЦВО сформированы 16 подразделений военной полиции
Шестнадцать войсковых подразделений военной полиции сформированы на территории Центрального военного округа (ЦВО), в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Республике Таджикистан.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Украинские военные грабят и избивают жителей ЛНР
Мирные жители подконтрольной Вооружённым силам Украины Станицы Луганской пожаловались, что мародёры из числа киевских военных отбирают у продавцов на местном рынке товары первой необходимости и продукты питания.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
В ДНР заявили о поставке ВСУ крупной партии БПЛА для провокаций
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
В США признали российский флот непригодным для сражений в океане
ВМФ РФ, как утверждает издание, оптимизирован для приморских миссий по поддержке наземных операций на окраинах России, в то время как американский и китайский флот — «синей воды» — способен действовать в Мировом океане.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Daily Mail: ИГ может осуществить химическую атаку в метро Лондона
Боевики «Исламского государства»* могут провести террористическую операцию в метро Лондона.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Новый мотострелковый полк провел первые учения в Ростовской области
Реальные и виртуальные учения провел новый мотострелковый полк, созданный в 150-й мотострелковой дивизии Южного Военного округа, 9 декабря сообщает Рен ТВ.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
США собираются модернизировать ядерную боеголовку W78
В американском Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) планируют возобновить программу модернизации термоядерной боеголовки W78.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Китай продолжает патрулирование в Аденском заливе
На борту флотилии имеются также 3 вертолета. Напомним, китайские военно-морские силы несут боевое дежурство в Аденском заливе с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
В США обвинили Россию во лжи про «Пересвет»
Наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии», пишет We Are The Mighty.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
В Иране показали уникальный беспилотник собственного производства
В Тегеране ранее заявляли, что намерены копировать технологии БПЛА иностранного производства и запускать в производство аналоги собственной разработки.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.
Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие
Стала известна цель провокации судов ВМС Украины в Керченском проливе
Главной целью провокационных маневров двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» был мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
Белоруссия начала «жечь» самолёты НАТО комплексами РЭБ
Как стало известно накануне днём, Белоруссия не стала дожидаться размещения у своих западных границ американских военных самолётов и терпеть полёты НАТО, и разместила не далеко от польской границы комплексы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления Р-934УМ2 «Синица».
Обновлено вчера в 20:14
Армия и оружие
Водолазы Северного флота начали масштабные подводные тренировки: видео
Водолазы отработали спуски, чтобы оказать помощь условно аварийной подводной лодке. Комплексная тренировка займет несколько дней.
Обновлено вчера в 21:05