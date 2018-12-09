Армия и оружие Армия и оружие Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года

Армия и оружие Армия и оружие США решили модернизировать термоядерные боеголовки Власти США намерены обновить термоядерные боеголовки W78 для межконтинентальных баллистических ракет.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные грабят и избивают жителей ЛНР Мирные жители подконтрольной Вооружённым силам Украины Станицы Луганской пожаловались, что мародёры из числа киевских военных отбирают у продавцов на местном рынке товары первой необходимости и продукты питания.

Армия и оружие Армия и оружие В СМИ США назвали флот РФ «непригодным для действий в Мировом океане» По мнению авторов издания The National Interest, российский флот, в отличие от китайского и американского, пригоден для действий лишь в прибрежных водах.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о поставке ВСУ крупной партии БПЛА для провокаций

Армия и оружие Армия и оружие Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие CNN: Трамп согласился запросить для Пентагона дополнительно $34 млрд Президент США Дональд Трамп дал согласие на предложение министра обороны Джеймса Мэттиса просить Конгресс одобрить ассигнования страны на военные нужды в размере $750 млрд в 2019-м финансовом году (начинается 10 октября).

Армия и оружие Армия и оружие Daily Mail: ИГ может осуществить химическую атаку в метро Лондона Боевики «Исламского государства»* могут провести террористическую операцию в метро Лондона.

Армия и оружие Армия и оружие Новый мотострелковый полк провел первые учения в Ростовской области Реальные и виртуальные учения провел новый мотострелковый полк, созданный в 150-й мотострелковой дивизии Южного Военного округа, 9 декабря сообщает Рен ТВ.

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

Армия и оружие Армия и оружие Алеппо устраняет последствия войны

Армия и оружие Армия и оружие За год летчики ТОФ налетали более 7,5 тысячи часов

Армия и оружие Армия и оружие В России отказались от создания так называемых «управляемых пуль» Два года назад в руководстве Фонда перспективных исследований сообщали о том, что работают над созданием пуль, которые способны корректировать свой полет.

Армия и оружие Армия и оружие Белоруссия начала «жечь» самолёты НАТО комплексами РЭБ Как стало известно накануне днём, Белоруссия не стала дожидаться размещения у своих западных границ американских военных самолётов и терпеть полёты НАТО, и разместила не далеко от польской границы комплексы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления Р-934УМ2 «Синица».