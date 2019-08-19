Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвойРБК 19 августа в 07:40
В результате погибли три мирных жителя, еще 12 пострадали, заявили в ведомстве. Как сообщает турецкое агентство DHA, обстрел произошел в сирийской провинции Идлиб. По его данным, сирийские военные нанесли авиаудар по конвою утром 19 августа, когда тот двигался по направлению к городу Хан-Шейхуну.
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с чего всё началось
Сирийские правительственные ВВС нанесли авиационный удар по военному конвою Турции, пересекшему сегодня границу и движущемуся по территории провинции Идлиб, сообщает турецкое агентство DHA.Ридус19 августа в 08:23
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