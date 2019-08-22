Армия и оружие
Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в ИдлибеРоссийская газета 17:43
Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун - крупнейшую базу террористов на юге Идлиба. Сейчас в городе проводятся операции по зачистке и разминированию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Экономика
Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещи
Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.
Обновлено в 21:00
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Медики рассказали женщинам об опасности воздержания
Обновлено в 07:57
Общество
Россия побила рекорд по числу долгожителей
Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 20:11
Общество
Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 12:07
Технологии
Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты
Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:02
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Наука
Ученые назвали главный признак слабоумия
В результате эксперимента, ученые установили, что те люди, у кого артериальное давление быстро возрастало в среднем возрасте (43-53 года), имели с большей вероятностью поврежденные сосуды головного мозга к 70 годам.
Обновлено в 21:29
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол
«Фейеноорд» уверенно обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева в матче Лиги Европы
В рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы голландский «Фейеноорд» уверенно обыграл израильскую команду «Хапоэль» Беэр-Шева со счетом 3:0. Таким образом, подопечные Япа Стама имеют комфортное преимущество перед ответным поединком.
Обновлено в 15:27
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия
Более половины спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, установленного их производителями.
Обновлено 20 августа в 10:02
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Футбол
Сборная России поздравила Дзюбу с днем рождения
Сборная России в Twitter поздравила с 31-летием нападающего национальной команды и «Зенита» Артема Дзюбу.
Обновлено в 04:11
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД
У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Обновлено в 15:05
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено в 06:01
Общество
Из Барнаула уходит гипермаркет «Ашан»
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Экономика
Украина обжаловала в ВС России решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
Украина подала в российский Верховный суд кассационную жалобу на решение о взыскании со страны $144 млн в связи с потерей российской компанией «Татнефть» своих активов.
Обновлено в 20:59