Армия и оружие

Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в ИдлибеРоссийская газета 17:43

Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун - крупнейшую базу террористов на юге Идлиба. Сейчас в городе проводятся операции по зачистке и разминированию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.
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