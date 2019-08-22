Армия и оружие
Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в ИдлибеРоссийская газета 17:43
Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун - крупнейшую базу террористов на юге Идлиба. Сейчас в городе проводятся операции по зачистке и разминированию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.
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Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».
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Армия и оружие
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ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок - источник.
Обновлено в 20:32
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Общество
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Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
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Армия и оружие
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Футбол
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Происшествия
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Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
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Умер заслуженный артист России Виктор Власов
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Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги. Она считает, что именно эта часть тела увеличивает ее популярность.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час
Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено в 11:00
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 19:18
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД
У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Обновлено в 15:05
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
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Гаджеты
В Google рассказали о нововведениях в Android
Обновлено в 15:09
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Космос
Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС
Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:06
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Космос
Россия создаст навигатор для космических кораблей на базе «Спектр-РГ»
Космический навигатор Астро-ГЛОНАСС будет создан на основе обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 22 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:18