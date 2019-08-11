Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-ШейхунИзвестия 04:51
19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков. В тот же день МИД арабской республики сообщил, что турецкие БТР нарушили сирийскую границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Обновлено в 05:26
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Политика
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".
Обновлено в 06:12
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:00
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Происшествия
Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину
Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Авто
Hyundai осенью покажет во Франкфурте электрокар в стиле ретро
На Международном автосалоне во Франкфурте (Германия), который пройдет с 10 по 22 сентября 2019 года, компания Hyundai представит новый электрический концепт-кар «45».
Обновлено в 06:40
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Общество
Москвичи смогут обменять мусор на билеты в театр
Обновлено в 00:42
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке
Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
Чиновники обещали не запрещать смартфоны в московских школах
Ранее в Минпросвещения объяснили рекомендацию ограничить использование смартфонов в школах намерением ограничить потенциальный вред для здоровья и повысить эффективность образовательного процесса.
Обновлено в 06:04
Футбол
«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»
Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер».
Обновлено в 04:33
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Общество
В онкоцентре Блохина отрицают слухи о массовом сокращении сотрудников
Ранее в Сети появился приказ центра об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина «в целях оптимизации».
Обновлено в 06:15