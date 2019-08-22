Армия и оружие

Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в ИдлибеРоссийская газета вчера в 17:43

Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун - крупнейшую базу террористов на юге Идлиба. Сейчас в городе проводятся операции по зачистке и разминированию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.
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