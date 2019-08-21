Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-ШейхунИзвестия 04:51

19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков. В тот же день МИД арабской республики сообщил, что турецкие БТР нарушили сирийскую границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна.
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