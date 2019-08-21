Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-ШейхунИзвестия 04:51
19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков. В тот же день МИД арабской республики сообщил, что турецкие БТР нарушили сирийскую границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 12:39
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
«Грани.ру» назвали настоящее имя информатора силовиков по делу «Нового величия» Руслана Д.
«Грани.ру» пишут, что в материалах дела была распечатка переписки Куницыной и этого арендатора.
Обновлено в 04:11
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Петербурге у иностранного туриста украли около 13 тысяч долларов
Неизвестный похитил документы, смартфон и деньги на сумму около 13 тысяч долларов у иностранного туриста, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:27
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Политика
Источник: ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений
Страны Евросоюза, входящие в G7, могут поддержать возвращение России в эту организацию, но лишь при условии выполнения минских соглашений.
Обновлено в 05:07
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
Украинские силовики спровоцировали вспышку чумы в Донбассе
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы. Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Twitter удалил оскорбительное изображение российского флага
Сервис микроблогов Twitter удалил сообщение пользователя с оскорбительным изображением государственного флага России, сообщил Роскомнадзор на своем сайте.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности
Многие поклонники бывшей солистки группы «Блестящие», а ныне успешной телеведущей Ольги Орловой недоумевают: как такая красавица и умница, элегантная и утонченная женщина до сих пор одна.
Обновлено в 03:03
Авто
На улице Лондона появился автомат по продаже машин
На одной из улиц Лондона установили необычный вендинговый аппарат, в котором находится автомобиль Renault Zoe.
Обновлено в 03:28
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Культура
Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено вчера в 07:25
Космос
Астрономический календарь
Последняя неделя лета просто обязана порадовать нас теплыми и ясными ночами.
Обновлено в 02:56
Происшествия
На месте крушения вертолета в Череповецком районе найден погибший
Обновлено вчера в 11:05