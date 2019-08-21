Армия и оружие
Сирийская армия замкнула «котёл» на юге провинции ИдлибANNA-News вчера в 16:42
Правительственные войска Сирии сегодня соединили линии фронта на юге провинции Идлиб в районе посёлка аль-Тамана и, таким образом, сформировали "котёл" на юге провинции Идлиб с городами Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Латамина и Морек.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Гаджеты
В Китае готовят конкурента NVIDIA GeForce GTX 1080
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Как триколор стал государственным символом России
В 1994 году указом президента был установлен День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа.
Обновлено в 01:14
Наука
Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца
По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
Обновлено в 01:33
Общество
Дождь, высокое давление и +26 градусов ждут москвичей 22 августа
Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 22 августа.
Обновлено в 00:13
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Владельцы кредитных карт стали значительно чаще покупать продукты питания в рассрочку, в связи с чем категория «фудретейл» поднялась с пятого на второе место в рейтинге самых востребованных товаров, купленных в рассрочку.
Обновлено в 02:04
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Дмитрий Медведев приедет в Казань на открытие WorldSkills
Обновлено в 01:47
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика
Цены на нефть снижаются в четверг
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:31
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Заблокированный в шахте на Урале рабочий погиб
Спасатели обнаружили тело рабочего в шахте "Ново-Кальинская", где произошло обрушение горной породы, в Североуральске Свердловской области.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Фильм о «русском шпионе» Путине начал снимать британский телеканал
Трёхсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине запустил в производство британский Четвёртый канал (Channel 4). Проект называется «Путин: история русского шпиона», говорится в анонсе на сайте телеканала.
Обновлено в 01:48
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49