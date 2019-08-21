Армия и оружие

Сирийская армия замкнула «котёл» на юге провинции ИдлибANNA-News вчера в 16:42

Правительственные войска Сирии сегодня соединили линии фронта на юге провинции Идлиб в районе посёлка аль-Тамана и, таким образом, сформировали "котёл" на юге провинции Идлиб с городами Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Латамина и Морек.
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