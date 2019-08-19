Сирийская армия заняла высоты Теллет-Нимр над городом Хан-Шейхун, который остается форпостом боевиков в Идлибе. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан». По информации СМИ, сирийская армия выбила боевиков с высот Теллет-Нимр.

Сирийская армия выбила террористов с высот над Хан-Шейхуном

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