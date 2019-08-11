Армия и оружие
Сирийская армия возобновила штурм горного города КабаниREGNUM вчера в 09:10
Наступательные действия ведет 42-я бригада 4-й дивизии Сирийской арабской армии. Наступление возобновлено после короткого перерыва на перегруппировку сил и подход резервов. В настоящее время усилия сирийских военных направлены на населенные пункты, которые расположены к югу от города Кабани.
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