Армия и оружие

Сирийская армия возобновила штурм горного города КабаниREGNUM 20 августа в 09:10

Наступательные действия ведет 42-я бригада 4-й дивизии Сирийской арабской армии. Наступление возобновлено после короткого перерыва на перегруппировку сил и подход резервов. В настоящее время усилия сирийских военных направлены на населенные пункты, которые расположены к югу от города Кабани.
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