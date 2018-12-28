Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж
Сирийская армия взяла под контроль МанбиджТАСС04:56
Подразделения сирийской армии вошли в пятницу в город Манбидж, расположенный в 85 км от Алеппо. Об этом говорится в заявлении представителя генштаба Вооруженных сил республики, переданном агентством SANA. Войска установили контроль над городом и подняли над ним сирийский национальный флаг.
ТАСС04:56
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма
Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
За неделю разведку у границ России провели 14 летательных аппаратов
Разведывательную деятельность вдоль границ РФ за неделю вели 14 аппаратов.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о том, что не признаёт позицию России по Сирии
Специалисты не исключают, что на фоне нового воздушного удара по Сирии, отношения между Россией и Израилем могут в значительной мере охладиться, поскольку израильская сторона нарушила ряд договорённостей заключённых с Россией несколько недель назад, в то время, как Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не признаёт позицию России по Сирии.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
СМИ обвинили Трампа в раскрытии секретных данных о спецназе в Ираке
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Ми-28НЭ научили управлять беспилотниками
Модернизированный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник» получил возможность управлять и наводить на цель ударные беспилотники, сообщает Российская газета.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника в Сибири
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» ракетного полка Центрального военного округа успешно прошли учения и отразили ракетно-авиационный удар условного противника.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В ЛНР заявления Киева о захвате «серой зоны» назвали пиаром
Как отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, заявление Киева о взятии под контроль «серой зоны» является ничем иным как «предвыборным пиаром».
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие
Российский фрегат «Адмирал Макаров» зашёл на Кипр
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Отряды механизированной бригады ВСУ с севера подошли к Горловке
В результате взрыва многочисленные травмы и ожоги получили солдат срочной службы ВСУ.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Украинские военные заявили, что в Донбассе взяли в плен ополченца
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Армия Сирии открыла колледж пехоты в Алеппо
Сирийская армия открыла в северном пригороде провинции Алеппо пехотный колледж.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
В Челябинске разработали трактор-сапер с минным тралом
Конструкторы центра по разработке спецтехники двойного назначения Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, в составе УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») спроектировали минный трал на базе бронированных тракторов Б10М2С и Б12С, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
ВМФ России в 2018 году получило почти 30 кораблей
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Иркутский авиазавод поставил ВВС Казахстана партию истребителей Су-30СМ
Иркутский авиазавод поставил ВВС Казахстана очередную партию новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ. Четыре новых истребителя совершили перелет с аэродрома авиазавода на авиабазу в Талды-Кургане республики Казахстан, сообщает блог bmpd со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.
Обновлено в 02:42