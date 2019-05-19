Армия и оружие

Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в ИдлибеИзвестия 07:23

Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон.
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