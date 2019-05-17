Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в ИдлибеКоммерсантъ 06:36
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России. Отмечается, что боевики продолжают обстрелы в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.
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Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
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Армия и оружие
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«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
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