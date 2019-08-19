с чего всё началось

Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Политика Нетаньяху прокомментировал инцидент с участием его супруги в киевском аэропорту Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент, когда его жена Сара бросила поднесенный ей хлеб на землю в украинском аэропорту «Борисполь» «способом привлечь внимание».

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.

Экономика Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5% Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Футбол ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает продолжить встречи и переговоры с президентом РФ.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.

Театры Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.

Футбол Жуков: «Шюррле - лучший игрок матча „Спартак“ - ЦСКА» Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".

Политика Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».

Политика На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Общество В Instagram произошел массовый сбой Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Армия и оружие Командование ДНР сообщило о подготовке Украиной новых провокаций Вчера трое из прибывших боевиков ССО были зафиксированы в «буферной зоне» между контрольными пунктами на нашей и украинской стороне, где они, под видом мирных жителей, осматривали местность и дорогу.

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.

Футбол «Барселона» потеряла Дембеле на пять недель Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму, сообщает официальный сайт клуба. У француза диагностировано повреждение мышц бедра.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.