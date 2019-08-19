Армия и оружие
Сирийская армия преградила путь вторгшимся в страну турецким войскамLenta.ru 11:52
Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать. Об этом сообщает Al-Masdar News.
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с чего всё началось
«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — цитирует SANA заявление МИД.RT на русском04:26
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