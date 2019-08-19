с чего всё началось

Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Происшествия «Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Армия и оружие США потеряли военное превосходство в Тихом океане Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Футбол «Спартак» победил ЦСКА в московском дерби «Спартак» обыграл ЦСКА в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу.

Политика Украину готовят к размену – эксперт Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.

Политика Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».

Футбол «Ливерпуль» хочет пригласить Форма «Ливерпуль» хочет укрепить вратарскую позицию после потери голкипера Алиссона, который выбыл на несколько недель из-за травмы.

Политика Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев Супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по дороге в Киев, передают Вести Израиля.

Армия и оружие Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.

Армия и оружие США провели испытания крылатой ракеты Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ-2020 Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.

Гаджеты Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» «Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

Шоу-бизнес «Волочкова отдыхает»: Лобода показала идеальный шпагат на траве Певица продемонстрировала шпагат на траве. Лобода позирует в спортивном топе и коротких шортах.

Футбол Сарри диагностировали пневмонию Как сообщает пресс-служба туринского клуба, у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония.

Происшествия Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Авто «Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.

Политика Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Армия и оружие Варшава не оценила идею передислокации войск США из Германии Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Rzeczpospolita», министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские власти не поддерживают идею переброски американских войск из Германии в Польшу.