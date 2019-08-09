Армия и оружие
Сирийская армия понесла крупные потериВзгляд.ру вчера в 13:52
При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
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После атаки террористов в Идлибской зоне погибли 10 сирийских военных
Московский Комсомолецвчера в 13:49
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