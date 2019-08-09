Армия и оружие

Сирийская армия понесла крупные потериВзгляд.ру вчера в 13:52

При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.
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Сирийские войска отразили атаку террористов в Идлибе

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
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В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
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Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
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Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
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Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
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Алтай побил рекорд по количеству беременных россиянок в 2018 году

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Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым

В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
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Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии

В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
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В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

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Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

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