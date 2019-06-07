Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции ХамаПятый канал вчера в 02:24

По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы. К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков.

с чего всё началось

Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама. По данным местных телеканалов, террористы из минометов обстреляли сразу несколько населенных пунктов. Огонь велся прицельно по мирным кварталам.

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