Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов в ИдлибеМосковский Комсомолец вчера в 16:12
По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктора Купчишина, сирийские правительственные подразделения отразили нападение сотни боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) на севере провинции Хама.
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