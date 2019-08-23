Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Федеральное агентство новостей публикует первые кадры из освобожденного «Латаминского котла». Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун.

с чего всё началось

Генштаб сирийских вооруженных сил заявили об освобождении города Хан-Шейхун и севера провинции Хама. Также было объявлено о намерении продолжить продвижение войск до освобождения всей территории страны.

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