Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов север провинции ХамаКомсомольская правда вчера в 12:00
Генштаб сирийских вооруженных сил заявили об освобождении города Хан-Шейхун и севера провинции Хама. Также было объявлено о намерении продолжить продвижение войск до освобождения всей территории страны.
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с чего всё началось
Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Федеральное агентство новостей публикует первые кадры из освобожденного «Латаминского котла». Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун.ФАНвчера в 13:59
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