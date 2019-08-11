Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИРИА Новости 12:48
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа
Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
Обновлено в 03:11
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено в 20:44
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета
Днем в пятницу, 16 августа, стало известно, что второй пилот самолета "Уральских авиалиний", который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Московской области, доставлен в больницу.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Откровенность на грани: Повалий делала уколы, прерывающие беременность
Певица Таисия Повалий стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Обновлено в 18:22
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 07:45
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве России
Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
Обновлено в 14:28
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Здоровье
В Минздраве предложили меры по снижению стресса на рабочем месте
Работодателям предложили создавать комнаты психоэмоциональной разгрузки для снижения стресса и повышения производительности труда, а также обсуждать с сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса.
Обновлено в 18:23
Экономика
ВЭБ рассматривает проекты обновления городского транспорта на сумму более 300 млрд рублей
ВЭБ.РФ в рамках работы по улучшению городской среды взял на рассмотрение проекты в области обновления городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей.
Обновлено в 10:29
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Подбросившую в храм младенца женщину разыскивают в Воронеже
Злоумышленница оставила новорожденного ребенка в сумке прямо у входа в храм.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева
Звезда стала крестной матерью для дочки продюсера Алексея Киселева и актрисы Маруси Фоминой.
Обновлено в 04:14
Авто
3 мелких нарушения ПДД, за которые водителя лишат прав
Большинство водителей знают, чито любой тюнинг на авто запрещен, однако многие считают, что фары красного цвета под это правило не попадают.
Обновлено в 08:35
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд
Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
Обновлено в 13:12
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Apple Watch Series 5 получит OLED-дисплей от Japan Display
Japan Display станет поставщиком OLED-дисплеев для новых Apple Watch Series 5, запуск которых запланирован на вторую половину 2019 года.
Обновлено в 15:28