Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

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