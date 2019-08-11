Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИРИА Новости вчера в 12:48
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:04, Ашберн
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:54
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей оказались взломаны
Корпорация Google провела масштабное исследование и выяснила, что тысячи паролей пользователей интернета были скомпрометированы по причине масштабного взлома или утечки данных.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено вчера в 03:13
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации
Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.
Обновлено 15 августа в 05:11
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
Обновлено вчера в 04:44
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации в команде
Стоит отметить, что бразилец был признан лучшим игроком в первых двух матчах сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Журналист Playboy и CNN намерен подать в суд на Белый дом
Корреспондент известного мужского журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем намерен подать иск против Белого дома.
Обновлено в 01:19
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы
Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 00:32
Политика
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
На москвичку завели дело за покупку импортного лекарства для ребёнка
Мониава напомнила, что, несмотря на то, что против двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 04:20
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40